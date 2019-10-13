شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد يبدأ مهمته رسميا مع منتخب الكرة الشاطئية غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية غداً بأحد فنادق 6 أكتوبر ، لحين السفر إلى الإمارات. قرر مسئولو اتحاد الكرة تعيين هشام صالح فى منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية بالإضافة إلى عمله كمدير فني لمنتخب الصالات ومعه نادر رشاد مدرب عام بالإضافة إلى عبد الواحد السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فى منصب مدير منتخب الكرة الشاطئية. Advertisements واستقر المجلس على تواجد الجهاز الفني بالكامل لكرة الصالات فى الجهاز الفني للكرة الشاطئية خلال الفترة المقبلة. ويضم الجهاز الفنى المعاون لهشام صالح، نادر رشاد مدرب عام ومصطفى لطفى مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهانى درويش اخصائى علاج طبيعي. وخاض المنتخب الوطنى للصالات بقيادة هشام صالح وديتين أمام منتخب البحرين فاز فى الأولى بهدفين لهدف وأحرز هدفى الفراعنة أحمد عبد القادر موزة ومحمود شوبير، فيما حقق الفراعنة الفوز فى الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى انتهت منذ لحظات ، إلى جانب وديتين أمام الإمارات فاز بهما منتخب الفراعنة أيضا.

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