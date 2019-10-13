المنتخب السعودي الأولمبي يتعادل مع الصين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل المنتخب السعودي الأولمبي مع مضيفه الصيني يوم الأحد بلا أهداف ضمن الدورة الدولية الودية في الصين. وسيخوض المنتخب السعودي الأولمبي المباراة الختامية للدورة يوم الثلاثاء أمام منتخب إندونيسيا. ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند والتي ستقام مطلع العام المقبل.

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