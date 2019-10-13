شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يبدأ تدريباته في رام الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ المنتخب السعودي تدريباته يوم الأحد على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله استعداداً لمواجهة فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وأجرى "الأخضر" تدريباته على الملعب بعد فترة قصيرة من وصوله إلى فلسطين ظهر يوم الأحد، واعتمد المدرب الفرنسي هيرفي رينار على الجوانب اللياقية، قبل أن يجري بعض التدريبات التكتيكية.

وسيعقد المدرب الفرنسي مؤتمراً صحفياً ظهر يوم الاثنين للحديث عن المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة.