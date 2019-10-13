شكرا لقرائتكم الأرجنتين تتخم شباك الإكوادور بسداسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق منتخب الأرجنتين فوزا كاسحا على نظيره الإكوادوري، بعدما تغلب عليه 6 – 1 يوم الأحد في المباراة الودية التي جرت بينهما بمدينة إليتشي الإسبانية، في إطار استعداداتهما للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تنطلق في مارس المقبل، وتنتهي في نوفمبر 2021.

ورغم غياب عدد من العناصر الهامة عن صفوف منتخب الأرجنتين في مقدمتهم النجم الموقوف ليونيل ميسي والهداف المصاب سيرخيو أجويرو، إلا أن منتخب الأرجنتين لم يجد أي صعوبة في اكتساح منتخب الإكوادور.

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وافتتح لوكاس ألاريو التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الإكوادوري جون إسبينوزا الهدف الثاني في الدقيقة 27 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف لياندرو باريديس الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، فيما قلص آنخيل مينا الفارق، بتسجيله هدف الإكوادور الوحيد في الدقيقة 49.

وعاد المنتخب الأرجنتيني لفرض سيطرته على الأمور، ليضيف جيرمان بيزيلا ونيكولاس دومينغيز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 66 و82، واختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 86.