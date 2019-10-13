شكرا لقرائتكم سانشيز يترك منتخب تشيلي ويعود إلى ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غادر أليكسيس سانشيز صفوف المنتخب التشيلي لكرة القدم وعاد إلى ميلان، بعدما تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين منتخبي تشيلي وكولومبيا يوم السبت.

وكان سانشيز، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، قد تعرض للإصابة في الكاحل الأيسر وخرج في الدقيقة 88 من المباراة ، وقد عاد إلى ميلان إذ يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على مدى خطورة الإصابة وتحديد فترة غيابه.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميلان، شارك سانشيز (30 عاماً) في أربع مباريات مع الفريق وسجل خلالها هدفا واحدا وذلك في المباراة أمام سامبدوريا في سبتمبر الماضي والتي شهدت طرده.