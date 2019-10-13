التفاصيل الكاملة لأداء المنتخب التركي لكرة القدم «التحية العسكرية» بالملعب.. وحقيقة وقفه من قبل «الفيفا»

الموجز

في رسالة موجهة من لاعبي المنتخب التركي قام أعضاء المنتخب بتوجيه التحية العسكرية في رسالة موجهة لمساندة الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا، والذي أدانه المجتمع الدولي والعربي، وفقا لموقع "فرانس 24".

الاتحاد الأوربي لكرة القدم

وتعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالتحقيق في واقعة "الاحتفال العسكري" للاعبي المنتخب التركي، خلال مباراة المنتخب التركي أمام نظيره الألباني في التصفيات الأوروبية مساء الجمعة.

التحية العسكرية

وتوجه لاعبو المنتخب التركي للجمهور وقاموا بأداء التحية العسكرية، في رسالة موجهة لمساندة الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا، والذي أدانه المجتمع الدولي، وفقا لموقع "فرانس 24".

بعد هدف جينك توسون

وتوجه اللاعبون بالتحية العسكرية بعد هدف سجله المهاجم جينك توسون في الدقيقة الأخيرة، بمرمى ألبانيا، في انتصار مهم للمنتخب التركي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية العام المقبل.

تحية مستفزة

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وقال المتحدث الإعلامي باسم "يويفا"، فيليب تاونسيند: "هذه التحية قد تكون مستفزة. قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر الإشارات السياسية والدينية. أؤكد لكم أننا سننظر في القضية".

تحية بغرفة الملابس

وبالإضافة للتحية المثيرة للجدل على أرض الملعب، نشر حساب المنتخب التركي على موقع تويتر، صورة لجميع لاعبي المنتخب والطاقم التدريبي وهم يقومون بأداء التحية العسكرية في غرف الملابس، بعد المباراة.

التحية والانتصار

وكتب الحساب تعليقا على الصورة: "التحية والانتصار اليوم مهداة لجنودنا الأبطال وشهدائنا"، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، التي دخلت يومها الخامس وتستهدف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة في قائمة الإرهابيين، انتقادات عالمية شديدة، غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض كل الانتقادات، وقال إن الهجوم على المسلحين الأكراد "لن يتوقف مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنه من أي طرف".

برنامج الغذاء العالمي

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن العمليات العسكرية التركية في شمالي سوريا، أدت إلى نزوح نحو 70 ألف شخص من منطقتي تل أبيض ورأس العين، منذ بدأت الأربعاء.

وكانت أطراف دولية عدة وجهت انتقادات للهجمات التركية، محذرة من أنها قد تسبب أزمة إنسانية كبرى في المناطق الكردية شمال شرقي سوريا.