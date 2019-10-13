موعد مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك والقنوات الناقلة في بطولة الدوري الممتاز 2020

مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، تعتبر واحدة من أهم المباريات التي تلقي اهتمام كبيراً بين أغلب مشجعي ومشاهدي كرة القدم المصرية سواء في مصر والعالم العربي، ويشاهدها الآلاف من المشجعين في مصر وخارجها، من مشجعي الناديين الكبيرين، حيث أنها تعد لوحدها بطولة خاصة، نظراً للمنافسة الشديدة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك على الحصول على بطولة الدوري الممتاز عبر سنوات طويلة.

موعد مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز 2020:-

من المقرر أن تقام مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز للموسم 2019/2020 يوم السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر 2019 على استاد برج العرب، ويسعى مسئولي اتحاد كرة القدم في مصر أن يتم لقاء الفريقين وسط حضور جماهيري من مشجعي الناديين، ولهذا يقوم مسئولي اتحاد كرة القدم بالتواصل المستمر مع الجهات الأمنية من أجل أخذ الموافقة على إقامة المباراة وسط حضور جماهيري من مشجعي الناديين.

وسوف يتم تحكيم المباراة بواسطة طاقم تحكيم أجنبي، بسبب الحساسية الشديدة لدي جمهور الناديين من الحكام المصريين.

أما عن الترتيب الحالي لفريقي الأهلي والزمالك في جدول ترتيب فرق الدوري، فالنادي الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 9 نقاط فاز في جميعها، أما نادي الزمالك فيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 7 نقاط.من فوز في مباراتين وتعادل في واحدة.

وستقوم قناة ON SPORT بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة عبر البث الفضائي لها، كما سيتم إذاعة المباراة عبر البث الأرضي على قناة تايم سبورت.