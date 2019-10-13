شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفوز على دمنهور وديا استعدادا لمباراة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طنطا، بقيادة أيمن المزين، الفوز على نظيره دمنهور بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى وأحرز الأهداف كل من إسلام فؤاد وعبد الرحمن الدح وجون أفيرى.

ويسعى أيمن المزين، المدير الفنى لفريق الطنطاوى، لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا خلال الفترة الحالية والوقوف على مستوى اللاعبين البدلاء .

ويستضيف فريق طنطا نظيره سموحة السكندرى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى والمقرر إقامتها على ملعب طنطا يوم 28 من الشهر الجارى .

ويحتل فريق طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 4 نقاط عقب الفوز على وادى دجلة والتعادل أمام حرس الحدود، والهزيمة من بيراميدز.