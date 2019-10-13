شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 شواهد تؤكد تكرار حسين السيد سيناريو عبد الله السعيد مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك الوقوف مكتوفى الأيدى أمام محاولات الأهلى فى التعاقد مع لاعبه محمود كهربا والذى انتقل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وجاء ردهم سريعا بالتفاوض مع أكثر من لاعب فى صفوف المارد الأحمر، أبرزهم حسين السيد الظهير الأيسر للأهلى.
ويستغل مسئولو الزمالك خروج حسين السيد من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وعدم حصوله على فرصة المشاركة فى المباريات، بل والخروج المستمر من القائمة الحمراء، فى ظل وجود الثلاثى على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف أصحاب القدم اليسري، وهو ما يجعل مصير مشاركته مع الأحمر صعبة للغاية.
لمعرفة الـ5 شواهد التى تؤكد تكرار حسين السيد سيناريو عبد الله السعيد مع الأهلي؟ عبر سوبر كورة اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. 5 شواهد تؤكد تكرار حسين السيد سيناريو عبد الله السعيد مع الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.