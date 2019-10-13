سوبر كورة.. 5 شواهد تؤكد تكرار حسين السيد سيناريو عبد الله السعيد مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك الوقوف مكتوفى الأيدى أمام محاولات الأهلى فى التعاقد مع لاعبه محمود كهربا والذى انتقل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وجاء ردهم سريعا بالتفاوض مع أكثر من لاعب فى صفوف المارد الأحمر، أبرزهم حسين السيد الظهير الأيسر للأهلى.

ويستغل مسئولو الزمالك خروج حسين السيد من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وعدم حصوله على فرصة المشاركة فى المباريات، بل والخروج المستمر من القائمة الحمراء، فى ظل وجود الثلاثى على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف أصحاب القدم اليسري، وهو ما يجعل مصير مشاركته مع الأحمر صعبة للغاية.

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