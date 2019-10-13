شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يتابع مباراة المنتخب الأوليمبى وجنوب أفريقيا قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على التواجد فى مقصورة استاد القاهرة لمتابعة مباراة منخب مصر الأوليمبى وجنوب أفريقيا الودية التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه رمضان صبحى، فى التجربة الودية الأخيرة للمنتخب الأولمبى قبل خوض غمار بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها اوائل نوفمبر بالقاهرة.

وكان المنتخب الأولمبى تعادل فى اللقاء الأول الذى جمع بينه وبين جنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضى بهدف لمثله، فى الوقت الذى يحاول فيه شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب تغطية أخبار المنتخب على باقى منتخبات مجموعته التى تحتضن بجانب الفراعنة كل من مالى وغانا والكاميرون.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبى لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

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