صور.. تدريبات بدنية للاعبى الأهلى بمشاركة السولية وتأهيل مروان ونيدفيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صور مران فريق الكرة بقيادة السويسرى رينيه فايلر عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والاستعدادات لاستئناف مبارايات بطولة الدورى الممتاز. وشاراك عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الاحمر بالتدريبات اليوم عقب الاصابة التى تعرض لها بمباراة أسوان فى الدورى المصرى. وخاض لاعبى الاهلى تدريبات بدنية قوية تحت أشراف مدرب الأحمال بنجيلى بينما خاض الثنائى مروان محسن و كريم نيدفيد تدريبات تدريبات تأهلية بالجرى خلال الفترة الحالية. ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام. ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.





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