شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يهزم جنوب أفريقيا بهدف استعدادا للبطولة الأفريقية تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المنتخب الأولمبي فى تحقيق فوز معنوى على جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة، فى التجربة الأخيرة لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أحرز هدف المباراة رمضان صبحى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة من ضربة جزاء، صنعها اللاعب بمهارة خاصة عندما قاد هجمة من الجانب الأيسر وتخطى أحد مدافعى جنوب أفريقيا الذى يقوم بعرقلته داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء يتصدى لها نفس اللاعب ويضعها بسهولة فى المرمى.

وفى الدقيقة 55 احتسب محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء على محمد عبد السلام مدافع المنتخب المصري، بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة الجزاء، وتصدى لها لوسر سينج مهاجم جنوب أفريقيا ووضعها فى القائم الأيمن لمحمد صبحى حارس المنتخب.

وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى : محمد صبحى.

خط الدفاع : عمار حمدى – محمد عبد السلام – أسامة جلال – احمد أبو الفتوح.

خط الوسط : اكرم توفيق – محمد صادق – رمضان صبحى – عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم : مصطفى محمد – صلاح محسن.

بينما يجلس على دكة البدلاء – مصطفى شوبير – عمر صلاح – أحمد ياسر – ناصر منسى – إمام عاشور – غنام محمد – كريم العراقى – أحمد أيمن – احمد رمضان – محمود الجزار – عمر رضوان.