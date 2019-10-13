شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفروسية يتأهل لأولمبياد طوكيو بعد غياب 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنع المنتخب الوطنى للفروسية لقفز الموانع تاريخا جديدا للعبة بالتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، بعد فوز منتخبنا ببطولة الأمم للفروسية التى أقيمت اليوم الأحد بملعب السلام بمدينة الرباط المغربية، وضم المنتخب الفرسان سامح الدهان عبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة، شارك فى البطولة 17 دولة منها اليمن والعراق والكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والأردن ولبنان وسوريا ومصر وليبيا وتونس والجزائر.

وقال المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للفروسية، إن المنافسة على التأهل للدورة الأوليمبية كانت على أشدها مع دول المغرب المستضيفة البطولة، والتى شارك فرسانها بخيول مملوكة للملك، سعر الحصان الواحد يفوق أسعار الخيول المصرية التى شارك بها منتخبنا مجتمعة بثلاثة أضعاف، وقطر التى يملك فرسانها خيولا بملايين الدولارات، لدرجة أن أحد هذه الخيول وصل سعره إلى 35 مليون يورو، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية التى تمتلك خيولا من أفضل خيول العالم، مشيرا إلى الجيل الحالى من فرسان منتخبنا الوطنى صنعوا تاريخا لم يحدث منذ 60 عاما بتأهل المنتخب إلى الدورة الأوليمبية، التى لم يتأهل لها اى منتخب مصرى آخر منذ دورة الألعاب الأوليمبية التى استضافتها العاصمة الإيطالية روما عام 60، وتعد هى المرة الأولى التى يتأهل فيها منتخبان من الدول العربية، بعد أن كان من قبل يتأهل منتخب واحد فقط، وضم كل منتخب أربعة فرسان، وتم احتساب نتائج أفضل ثلاثة فرسان طبقًا للنظام الجديد فى التأهل.

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وأشار حطب إلى أن منتخبنا استعد بقوة للبطولة للفوز بأحد تذكرنى التأهل، خاصة أن مصر على مستوى الفرق لم تتأهل من دورة الألعاب الأوليمبية التى استضافتها روما الإيطالية عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ غاب عن التأهل الأوليمبى منذ نحو 60، ومثل مصر فى ذلك الوقت الفرسان جمال حارس ومحمد سليم زكى وعلوى غازى، ومنذ ذلك التاريخ لم يتأهل أى فريق مصرى للأوليمبياد، لافتا إلى أن تأهل الفرسان اليوم سوف يدونه التاريخ مع عملاقة الفروسية السابقين.

وأكد حطب أنه بعد تأهل الفريق المصرى للأوليمبياد أمامنا فرصة لتأهل لاعبين اثنين فى منافسات الفردى من الآن وحتى أوائل مايو المقبل، حيث تأهل كريم الزغبى فى الفردى من قبل لدورات ريودى جانيرو 2016، ودورة لندن 2012، ودورة بكين 2008، ومن قبله تأهل الفارس أندريه سكاكينى للمشاركة فى أربع دورات أوليمبية هى برشلونة 92، وأتلانتا 96، وسيدنى 2000، واثينا 2004، مشيرا إلى أن اللاعبين المصريين استعدوا جيدا للمنافسات المختلفة سواء على مستوى الفرق أو على المستوى الفردى من خلال المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية التى يقيمها الاتحاد بدعم مالى من وزارة الشباب والرياضة، أو البطولات الدولية المختلفة التى يشارك فى الفرسان على مستوى العالم لرفع المستوى الفنى والمهارى من أجل تمثيل مصر أفضل تمثيل، فى مختلف المحافل الدولية والعالمية والقارية والعربية.