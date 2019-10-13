شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكتفى بودية المنصورة قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الاكتفاء بخوض بودية واحدة التى أقيمت أمام المنصورة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق قبل استنئاف الدورى، وذلك بعد انقضاء فترة الأجندة الدولية لشهر أكتوبر، صرح بذلك صبرى المنياوى مدير الكرة للفريق. ويستعد الإسماعيلى لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل على استاد الإسماعيلية فى رابع جولات الدورى المحلى. وفضل الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة من أجل تجنب استنزاف جهودهم قبل لقاء الجزيرة الإماراتى المحدد له 23 أكتوبر الحالى فى ثمن نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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