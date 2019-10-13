شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنوب أفريقيا يضيع ضربة جزاء أمام المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاع منتخب جنوب أفريقيا ضربة جزاء أمام المنتخب الأولمبى فى الدقيقة 55 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة فى اللقاء الودى الأخير للمنتخبين، قبل انطلاق بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو. واحتسب محمود البنا ضربة جزاء على محمد عبد السلام، مدافع المنتخب المصرى، بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة الجزاء، وتصدى لها لوسر سينج مهاجم جنوب أفريقيا ووضع الكرة فى القائم الأيمن لمحمد صبحى حارس المنتخب. وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى : محمد صبحى. خط الدفاع : عمار حمدى – محمد عبد السلام – أسامة جلال – احمد أبو الفتوح. خط الوسط : اكرم توفيق – محمد صادق – رمضان صبحى – عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم : مصطفى محمد – صلاح محسن. بينما يجلس على دكة البدلاء – مصطفى شوبير – عمر صلاح – أحمد ياسر – ناصر منسى – إمام عاشور – غنام محمد – كريم العراقى – أحمد أيمن – احمد رمضان – محمود الجزار – عمر رضوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جنوب أفريقيا يضيع ضربة جزاء أمام المنتخب الأولمبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.