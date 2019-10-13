شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتقدم على الزمالك بالشوط الأول 17 / 14 بنهائى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك ونظيره سبورتنج بنتيجة 17 /14 لصالح الفريق السكندرى ، فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر.

ويسعى فريق سبورتنج بقيادة مديره الفنى المخضرم آسر القصبى إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى فى تاريخه .

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18 .

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ويسعى الزمالك إلى تصحيح الأوضاع فى الشوط الثانى من أجل مواصلة التربع على عرش أفريقيا، وسط طموحات أبناء الإسكندرية فى تحقيق المفاجئة والعودة باللقب .

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على ريد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تإهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من إنتر كلوب الأنجولى وريد ستار الإيفواري وجى إس كى الكونغولي وأتلتيكو الرأس الأخضر. ويشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .