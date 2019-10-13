سوبر كورة.. القمة تجبر الزمالك على رفض معاقبة طارق حامد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو نادي الزمالك توقيع عقوبات على طارق حامد، لاعب الفريق الأبيض، عقب هجومه الذي شنه على الإدارة عبر حسابه على إنستجرام بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية أو تعديل عقده، رغم حصوله على وعد من الإدارة بتعديل عقده بما يتناسب مع حجم عطائه وتضحياته بعروض عربية مغرية من أجل البقاء فى القلعة البيضاء. ويسعى مسئولو الزمالك لحل أزمة المستحقات التى دفعت أكثر من لاعب فى صفوف الفريق الأبيض بالتذمر بداية من حمدي النقاز ثم محمود جنش وأخيرا طارق حامد، والذى أكد أنه لم يصمت مرة أخرى على ما حدث، بعدما نفذ صبره لانتظار الإدارة التي لم تف بوعودها. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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