محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
عاد ستاد القاهرة الدولي للظهور من جديد، بعد اغلاق استمر لـ 85 يومًا، عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي احتضنتها مصر.
وظهر ملعب القاهرة مجددا، حيث احتضن مباراة المنتخب المصري الأوليمبي أمام منافسه الجنوب أفريقي ، والتي انتهت بهدف دون رد لصالح الفراعنة.
وجاء اللقاء الودي بين مصر وجنوب أفريقيا على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن التحضيرات لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وكان أخر ظهور لملعب القاهرة الدولي، في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال بتاريخ 19 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 85 يومًا من إغلاقه.. ستاد القاهرة يعود للظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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