استعدنا ورقة رابحة.. الزمالك يكشف مزايا ودية المنيا قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد عصام مرعي مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عودة مصطفى فتحي مهمة للغاية بالنسبة للجهاز الفني، مشددًا على أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق اطمأن على حالة اللاعب.

وكان مصطفى فتحي شارك في مباراة فريقه أمام المنيا الودية والتي انتهت لصالح الزمالك بالفوز بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن الاستعدادات لمواجهة الأهلي.

وأضاف مدرب الزمالك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الجهاز الفني كان حريص على متابعة اللاعب خاصة أن عودته ستكون ورقة رابحة قبل مباراة الأهلي.

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وانتقل "مرعي" للحديث عن مباراة المنيا الودية، قائلاً :"الجميع ظهر بمستوى جيد واطمأن على تعافي عدد من اللاعبين من الإصابة بجانب تجربة بعض الناشئين".

وتابع: "عودة اللاعبين الدوليين من المنتخب الأول والأوليمبي ستكتمل بالقوة الضاربة، الجميع حاليًا في حالة تركيز ومستعدون للقمة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، مساء السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام.

الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، ويتساوى الأبيض مع الثنائي بيراميدز والمقاولون العرب، في المقابل يتصدر الأهلي ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث جولات.