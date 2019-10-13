رمضان يقود المنتخب الأوليمبي للفوز على جنوب أفريقيا وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق المنتخب المصري الأوليمبي فوزًا على منافسه الجنوب أفريقي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن التحضيرات لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. .

هدف المنتخب الأوليمبي الوحيد جاء عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 28 من زمن أحداث الشوط الأول من ضربة جزاء.

وكان المنتخب المصري التقى بمنافسه الجنوب أفريقي مساء الجمعة الماضي على ملعب "الإسماعيلية" حيث انتهى اللقاء بهدف لكل جانب في مباراة أقيمت من ثلاثة أشواط.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات مالي والكاميرون وغانا حيث يتأهل للأولمبياد أصحاب البطاقات الثلاثة الأولى في البطولة، في المقابل يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا وأخيرًا زامبيا.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة العاشرة من بداية المباراة حصل رمضان صبحي على بطاقة صفراء نتيجة احتجاجه على حكم المباراة.

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وحصل رمضان صبحي على ضربة جزاء في الدقيقة 28، ليتكفل بها لاعب الأهلي ويسجل هدف المنتخب المصري الأول بعدما سدد كرة على يسار الحارس لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول قام أحمد أبو الفتوح بكرة طولية تجاه رمضان صبحي يستلمها الأخير من داخل ضربة الجزاء ليسدد قوية تمر بعيدة عن المرمى.

واحتسب محمود البناء ركلة جزاء لصالح جنوب أفريقيا بعدما ارتطمت الكرة في يد محمد عبد السلام مدافع المنتخب المصري في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 56 أنقذ القائم الأيمن المنتخب المصري من تسديدة لوثر سينج الذي نفذ ركلة الجزاء لتظل النتيجة (1-0) لصالح الفراعنة.

وفي الدقيقة 61 أهدر مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري فرصة التعزيز لصالح الفراعنة بعد انفراده بمرمى الجنوب أفريقي لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

الدقيقة 64 مرر رمضان صبحي كرة رائعة لصالح صلاح محسن ليسدد الأخير كرة قوية على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم لتظل النتيجة (1-0) لصالح الفراعنة.

تشكيل المنتخب: محمد صبحي - أحمد أبو الفتوح - محمد عبد السلام - أسامة جلال - عمار حمدي - رمضان صبحي - مصطفى محمد - محمد صادق - أكرم توفيق- عبد الرحمن مجدي - صلاح محسن.