المنتخب الأولمبي يفوز على جنوب أفريقيا

فاز المنتخب الأولمبي على جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، وديًا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات أمم أفريقيا، تحت 23 عامًا، التى ستستضيفها مصرالشهر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
سجل رمضان صبحي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29، عبر ركلة جزاء.
شهد اللقاء خروج محمد صادق، بعد تعرضه للإصابة بشد في الخلفية، وخروجه على نقالة، عقب نهاية الشوط الأول، وحل كريم العراقي بدلًا منه.
وكان المنتخب الأولمبى، تعادل خلال الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا، إيجابيًا بنتيجة (1-1)، أمس الأول الجمعة.
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