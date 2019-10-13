ميتشو يحضر مباراة المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا

حرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك على حضور مباراة المنتخب الأوليمبي، وجنوب أفريقيا الجارية حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات أمم أفريقيا، تحت 23 عامًا، التى ستستضيفها مصر الشهر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات أمم أفريقيا، تحت 23 عامًا، التى ستستضيفها مصر الشهر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وكان المنتخب الأولمبى، تعادل خلال الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا، إيجابيًا بنتيجة (1-1)، أمس الأول الجمعة.

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