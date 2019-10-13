تعرف على إصابة محمد صادق لاعب المنتخب الأولمبي

أظهر التشخيص المبدئي لمحمد صادق لاعب المنتخب الأولمبي، أنه مصاب بشد في الخلفية. تعرض اللاعب للإصابة خلال ودية المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا، ولم يستطع إكمال المباراة. واستبدل الجهاز الفني صادق في الشوط الثاني ودفع باللاعب كريم العراقي بدلا منه. أظهر التشخيص المبدئي لمحمد صادق لاعب المنتخب الأوليمبي، أنه مصاب بشد في الخلفية. الثاني ودفع باللاعب كريم العراقي بدلا منه. أظهر التشخيص المبدئي لمحمد صادق لاعب المنتخب الأوليمبي، أنه مصاب بشد في الخلفية.

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