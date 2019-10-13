إصابة محمد صادق خلال مباراة المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا

تعرض محمد صادق لاعب المنتخب الأوليمبي للإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من لقاء منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا الودي. مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا الودي. ولم يستطع محمد صادق استكمال اللقاء وخرج أثر الإصابة على نقالة عقب نهاية الشوط. أثر الإصابة على نقالة عقب نهاية الشوط. وانتهى الشوط الأول بين المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، عبر رمضان صبحي.

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