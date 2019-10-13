المنتخب الأوليمبي يتقدم على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الشوط الأول

أنتهى الشوط الأول، بين المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا، الودية، التي تجمع المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات

أمم أفريقيا، تحت 23 عامًا، التى ستستضيفها مصر الشهر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.سجل رمضان صبحي هدف المنتخب الأولمبي في الدقيقة 29، عبر ركلة جزاء.

وكان المنتخب الأولمبى، تعادل خلال الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا، إيجابيًا بنتيجة (1-1)، أمس الأول الجمعة.