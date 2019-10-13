كولاروف: لن أعود إلى صربيا!

ينوي الظهير الأيسر الدولي الصربي “ألكساندر كولاروف” مواصلة مسيرته الاحترافية على أعلى مستوى بالبقاء في إيطاليا للموسم المقبل أو بالانتقال إلى أحد عمالقة الدوري التركي.

ونفى كولاروف رغبته في العودة إلى الدوري الصربي الذي بدأ فيه مع نادي “فوتباليسكي تشوكاريتشكي” عام 2004.

ويتواجد اللاعب صاحب الـ 33 عامًا في صربيا منذ منتصف الأسبوع الماضي لخوض مباراة باراجواي الودية استعدادًا لملاقاة ليتوانيا في الجولة السادسة من تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020) يوم غد الاثنين الموافق 14 أكتوبر.

وترددت أنباء عن نية نادي “ريد ستار” في التعاقد مع ألكساندر كولاروف بالمجان، حيث سينتهي عقده مع روما في يونيه 2020.

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ويأمل كولاروف في أن تفاتحه إدارة روما خلال الأسابيع القادمة في موضوع تمديد عقده، لمواصلة مسيرته المميزة مع الفريق منذ انضمامه له في الميركاتو الصيفي 2017.

وحافظ اللاعب المولود في مدينة بيوجراد على تواجده في التشكيل الأساسي لفريق ذئاب روما على مدار الموسمين الماضيين منذ عودته إلى السيري آ من مانشستر سيتي.

المعروف بالتسديد القوي والدقيق من الركلات الحرة المباشرة وركلات الجزاء، شارك مع روما في 68 مباراة بالموسمين الماضيين، وسجل 10 أهداف من بينهم 8 في الموسم الماضي.

وواصل كولاروف تألقه المثير هذا الموسم بتسجيل 3 أهداف في 7 مباريات من السيري آ، بواقع هدف أمام كل من جنوى ولاتسيو وبولونيا.