سجل أبطال كأس أمم أوروبا عبر التاريخ منذ عام 1960

سجل أبطال بطولة كأس أمم أوروبا عبر التاريخ، بداية من عام 1960 حتى الآن.
تعد إسبانيا وألمانيا أكثر الدول تتويجًا بكأس أمم أوروبا في التاريخ برصيد 3 ألقاب لكل منهما، وتأتي فرنسا من بعدهما برصيد لقبين توجت بهما عامي 1984 و2000.
إليكم جدول المنتخبات المتوجة + منتخبات الوصيفة
|
السنة
|
البطل
|
الوصيف
|
1960
|
الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا)
|
يوغوسلافيا (صربيا حاليًا)
|
1964
|
إسبانيا
|
الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا)
|
1968
|
إيطاليا
|
يوغوسلافيا (صربيا حاليًا)
|
1972
|
ألمانيا
|
الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا)
|
1976
|
تشيكوسلوفاكيا (التشيك حاليًا)
|
ألمانيا
|
1980
|
ألمانيا
|
بلجيكا
|
1984
|
فرنسا
|
إسبانيا
|
1988
|
هولندا
|
الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا)
|
1992
|
الدنمارك
|
ألمانيا
|
1996
|
ألمانيا
|
التشيك
|
2000
|
فرنسا
|
إيطاليا
|
2004
|
اليونان
|
البرتغال
|
2008
|
إسبانيا
|
ألمانيا
|
2012
|
إسبانيا
|
إيطاليا
|
2016
|
البرتغال
|
فرنسا
|
2020
|
؟
|
؟
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