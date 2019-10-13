سجل أبطال كأس أمم أوروبا عبر التاريخ منذ عام 1960

سجل أبطال بطولة كأس أمم أوروبا عبر التاريخ، بداية من عام 1960 حتى الآن. تعد إسبانيا وألمانيا أكثر الدول تتويجًا بكأس أمم أوروبا في التاريخ برصيد 3 ألقاب لكل منهما، وتأتي فرنسا من بعدهما برصيد لقبين توجت بهما عامي 1984 و2000. إليكم جدول المنتخبات المتوجة + منتخبات الوصيفة السنة البطل الوصيف 1960 الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا) يوغوسلافيا (صربيا حاليًا) 1964 إسبانيا الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا) 1968 إيطاليا يوغوسلافيا (صربيا حاليًا) 1972 ألمانيا الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا) 1976 تشيكوسلوفاكيا (التشيك حاليًا) ألمانيا 1980 ألمانيا بلجيكا 1984 فرنسا إسبانيا 1988 Advertisements هولندا الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا) 1992 الدنمارك ألمانيا 1996 ألمانيا التشيك 2000 فرنسا إيطاليا 2004 اليونان البرتغال 2008 إسبانيا ألمانيا 2012 إسبانيا إيطاليا 2016 البرتغال فرنسا 2020 ؟ ؟

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