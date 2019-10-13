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سجل أبطال كأس أمم أوروبا عبر التاريخ منذ عام 1960

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سجل أبطال بطولة كأس أمم أوروبا عبر التاريخ، بداية من عام 1960 حتى الآن.

تعد إسبانيا وألمانيا أكثر الدول تتويجًا بكأس أمم أوروبا في التاريخ برصيد 3 ألقاب لكل منهما، وتأتي فرنسا من بعدهما برصيد لقبين توجت بهما عامي 1984 و2000.

إليكم جدول المنتخبات المتوجة + منتخبات الوصيفة

السنة

البطل

الوصيف

1960

الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا)

يوغوسلافيا (صربيا حاليًا)

1964

إسبانيا

الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا)

1968

إيطاليا

يوغوسلافيا (صربيا حاليًا)

1972

ألمانيا

الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا)

1976

تشيكوسلوفاكيا (التشيك حاليًا)

ألمانيا

1980

ألمانيا

بلجيكا

1984

فرنسا

إسبانيا

1988

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هولندا

الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا)

1992

الدنمارك

ألمانيا

1996

ألمانيا

التشيك

2000

فرنسا

إيطاليا

2004

اليونان

البرتغال

2008

إسبانيا

ألمانيا

2012

إسبانيا

إيطاليا

2016

البرتغال

فرنسا

2020

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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