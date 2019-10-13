رياضة | برشلونة يوافق على رحيل نجمه على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوافق على رحيل نجمه على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني إلى خروج لاعب جديد من لاعبي الفريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من النادي لعدة أسباب.

برشلونة يستعد لخروج ألينيا

وكشفت صحفية "سبورت"الإسبانية أن نادي برشلونة يستعد لإعارة كارليس ألينيا لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن ألينيا يمتلك العديد من العروض لضمه في يناير ولكن نادي برشلونة لا يرغب في بيعه وإنما سيتم إعارته ليحصل على دقائق لعب أكثر.

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مشاركات كارليس ألينيا مع نادي برشلونة

وقد شارك كارليس ألينيا في مباراتين فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري