رياضة | مفاجآت مدوية في تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بوتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت مدوية في تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بوتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل منتخب مصر مبارياته التجريبية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري عندما يستضيف نظيره البوتسواني مساء الإثنين على ملعب الجيش ببرج العرب بصافرة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويعد اللقاء هو الأول للمنتخب الوطني منذ لقاء جنوب أفريقيا في ختام مشواره بنهائيات كأس الأمم الأفريقية في السادس من يوليو الماضي التي خسرها (0 – 1) في ثمن النهائي تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.

ويستعد منتخب مصر لبداية مسيرتهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة رقم 33 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون عام 2021 بمواجهتي كينيا وجزر القمر في 14 و18 نوفمبر القادم بالجولة الأولى للمجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخب توجو.

أما منتخب بوتسوانا فيستعد لخوض التصفيات ذاتها بمواجهة زيمبابوي بالجولة الأولى خلال شهر نوفمبر بالمجموعة الثامنة التي تضم كذلك منتخب الجزائر (حامل اللقب) ومنتخب زامبيا بطل نسخة 2012. وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن حسام البدري سيدخل اللقاء بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود علاء، عبدالله جمعه خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه خط الهجوم : أحمد حسن كوكا وسيقوم حسام البدري خلال اللقاء بتجربة العديد من الأسماء التى تواجدت في القائمة مثل حارس مرمي الزمالك محمد عواد وأيضاً محمد مجدي قفشة ورجب بكار ومحمد حمدي وحمدي فتحي وعمر جابر. وإستقر البدري علي الدفع بلاعب النادي الأهلي والمتألق خلال الفترة السابقه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر "حسين الشحات" ليكون لاعب في الجناح الأيمن بدلاً من محمد صلاح الذي سيغيب عن اللقاء، بسبب انه يعرف جيداً كيف يلعب في تلك الجبهة كما يلعب بها في النادي الأهلي. اللقاء سيكون فرصة لـ حسام البدري لوضع تصوره للتشكيل الأساسي الذي يخوض به تصفيات الكان ومعها تصفيات كأس العالم التي تقام في قطر عام 2022.

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