رياضة | خاص- على خطى مباراة ريال مدريد.. الأهلي ينسق لإقامة وديات أمام يوفنتوس وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- على خطى مباراة ريال مدريد.. الأهلي ينسق لإقامة وديات أمام يوفنتوس وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أندية عالمية لبحث سبل تعاون جديدة معها خلال الفترة المقبلة على مستوى فريق الكرة الأول و قطاعات الناشئين.

وتواجد خالد مرتجي ومحمد سراج أعضاء مجلس الأهلى فى أوروبا مؤخراً، وقاموا بزيارة عدد من الدول الأوروبية منها أسبانيا وإيطاليا، حيث تم الاتفاق مع ريال مدريد على مواجهته ودياً فى السنة الجديدة.

كما تم الاتفاق مع يوفنتوس وانتر ميلان على التعاون المشترك على مستوى قطاعات الناشئين وكذلك على مستوى فريق الكرة الأول، ومن المقرر أن يكون هناك وديات بينهما في السنة الجديدة مثلما تم الإتفاق مع ريال مدريد.