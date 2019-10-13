رياضة | بث مباشر الزمالك وسبورتنج في نهائي البطولة الأفريقية للأندية لكرة اليد (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر الزمالك وسبورتنج في نهائي البطولة الأفريقية للأندية لكرة اليد (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره سبورتنج، الليلة، فى المباراة النهائية من البطولة الأفريقية للأندية لكرة اليد، والتى ستقام فى تمام التاسعة مساءًا برأس الأخضر.

ويتطلع فريق الزمالك لكرة اليد لمواصلة التربع على عرش أفريقيا وسط طموح الفريق السكندرى فى الحصول على النجمة الأولى على الصعيد الأفريقى .

ويشارك فريق سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

تأهل فريق سبورتنج إلى النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18 .

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وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

فيما نجح فريق الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولى وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

وحقق سبورتنج العلامة الكاملة أيضاً بنفس الدور، بالفوز على كل من إنتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفوارى وجى إس كى الكونغولى وأتليتكو الرأس الأخضر,

يذكر أن هذا النهائي هو رقم 13 لفريق اليد بنادي الزمالك