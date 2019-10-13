رياضة | أحمد حسن يحرز ذهبية تاريخية لمصر في التايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يحرز ذهبية تاريخية لمصر في التايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توج اللاعب أحمد حسن مختار لاعب نادي عز الدخيلة بميدالية ذهبية تاريخية لمصر في التايكوندو، في ختام بطولة العالم الشاطئية، والتي أقيمت في الفترة من 11 حتى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا، بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.
وحصد نجم نادي عز الدخيلة الميدالية في إطار مسابقة أعلى ركلة محققًا رقم قياسي عالمي في ارتفاع الركلة ب 2.65 متر، وكان الرقم السابق المسجل في النسخة الماضية من بطولة العالم الشاطئية برودس 2.40 متر.
وتوج لاعبو المنتخب المصري ب 18 ميدالية بواقع ذهبية و6 فضيات 11 برونزية.
وصرح أحمد خضر مدرب المنتخب الوطني أن الميدالية الذهبية التي حققها اللاعب أحمد حسن مختار هي الأغلى حيث أنه استطاع تحطيم الرقم العالمي لارتفاع الضربة.
وواصل خضر أن النتائج التي حققتها مصر في البطولة سيكون لها تأثير إيجابي على انتشار هذه المسابقات في مصر والاهتمام بها.
وأقيمت البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة.
ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي. فيما يتولى الدكتور وسام الغمري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.