رياضة | أحمد حسن يحرز ذهبية تاريخية لمصر في التايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يحرز ذهبية تاريخية لمصر في التايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج اللاعب أحمد حسن مختار لاعب نادي عز الدخيلة بميدالية ذهبية تاريخية لمصر في التايكوندو، في ختام بطولة العالم الشاطئية، والتي أقيمت في الفترة من 11 حتى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا، بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

وحصد نجم نادي عز الدخيلة الميدالية في إطار مسابقة أعلى ركلة محققًا رقم قياسي عالمي في ارتفاع الركلة ب 2.65 متر، وكان الرقم السابق المسجل في النسخة الماضية من بطولة العالم الشاطئية برودس 2.40 متر.