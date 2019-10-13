رياضة | أندية مطروح لكرة القدم تعلن مقاطعها لمسابقات الإتحاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أندية مطروح لكرة القدم تعلن مقاطعها لمسابقات الإتحاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نور رسلان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمام والمفوض من أندية الحمام، والرجاء، ومطروح، ومركز شباب الحمام، و نادي الضبعة، ونادي الجزيرة، ونادي الحرية، ونادي الهلال، ونادي مصري السلوم، ونادي القاسمي للفجر الرياضي مقاطعة كل أندية مطروح بأقسامها المختلفة مسابقات الإتحاد المصري لكرة القدم إعتراضا علي مايحدث من قبل لجنة تسيير الأعمال بالإتحاد المصري لكرة القدم بقيادة عمرو الجنايني.

وكانت اللجنة المؤقتة التي تدير الإتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت اليوم لائحة مسابقات القسم الثاني والثالث وقررت صعود الثلاث فرق الأوائل في الثلاث مجموعات للدوري الممتاز مباشرة وهبوط ال5 مراكز الأخيرة للقسم الثالث وتطبيق دوري المحترفين بداية من موسم 2021/2020 مما أثار غضب العديد من الأندية التي ترفض طبيق دوري المحترفين في الوقت الراهن لعدم إستعدادا الأندية لدوري المحترفين وصعوبة تطبيقة لبعد المسافات بين الملاعب المختلفة وضعف الإمكانيات المادية لمعظم فرق القسم الثاني.

يذكر أن نور رسلان قد تم ترشيحة في شهر يونيو الماضي من قبل أندية مطروح للترشح لإنتخابات إتحاد الكرة المصري القادمة.