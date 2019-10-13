رياضة | منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اختتم المنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري تدريباته مساء اليوم، الأحد على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة بتسوانا الودية.
ويستضيف منتخب الفراعنة نظيره البتسواني في السابعة من مساء الاثنين على استاد برج العرب في مواجهة دولية ودية استعدادا لبدء مشوار التأهيل لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون، بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل.
وجاء المران الأخير للمنتخب خفيفا وسط حماس كبير من جانب اللاعبين لحجز مكان أساسي في التشكيل الخاص بالمباراة.
ويعد هو اللقاء الأول للجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس والذي يستعدوا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام فى الكاميرون 2021.