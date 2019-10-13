رياضة | منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم المنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري تدريباته مساء اليوم، الأحد على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة بتسوانا الودية.

ويستضيف منتخب الفراعنة نظيره البتسواني في السابعة من مساء الاثنين على استاد برج العرب في مواجهة دولية ودية استعدادا لبدء مشوار التأهيل لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون، بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل.