رياضة | الإسماعيلى يذاكر "الجزيرة" الإماراتى بالفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلى يذاكر "الجزيرة" الإماراتى بالفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الجهاز الفنى للإسماعيلى فى تجميع عددا من المعلومات والتسجيلات لفريق الجزيرة الإماراتى من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

ويستضيف الدراويش بطل الإمارات ” الجزيرة ” يوم 23 أكتوبر الجارى باستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى لحساب جولة الذهاب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى

من ناحية اخرى

Advertisements

تعادل الإسماعيلى مع منافسه المنصورة بهدفين لكل فريق فى الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، على ستاد الإسماعيلية الرئيسى.

هدفا الإسماعيلى سجلهما كل من محمد حمدى زكى ومحمود دونجا فيما سجل للمنصورة وليد عطية وعبد السميع حسانين.

بدأ الفريق بتشكيل ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى

خط الدفاع .. محمد عمار – أحمد فتحى “كاستيلو” – نادر رمضان – محمد الضرف.

خط الوسط .. محمد بيومى – محمد مخلوف.

أمامهم .. خليل نيمار – مدحت فقوسة – مصطفى فارس.

خط الهجوم .. حازم مرسى.

ويستعد الدراويش لملاقاة حرس الحدود في رابع جولات الدورى المحلى بعد تأجيل لقاء طنطا لنوفمبر المقبل.