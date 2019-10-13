رياضة | ميتشو يجهز مفاجأة للأهلي في مبارة القمة

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يجهز ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك مفاجأة للنادي الاهلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين يوم 19 اكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.

ميتشو يجهز مفاجأة للأهلي في مبارة القمة

واستقر مدرب القلعة البيضاء على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة القادمة في الدوري العام بعد التوقف الدولي للمنتخبات مباشرة.

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وقرر ميتشو إعادة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي إلى مركز الجناح والذي كان يلعب فيه خلال مسيرته مع الوداد البيضاوي المغربي في السنوات الماضية وعدم الدفع به كمهاجم صريح.

وجاء ذلك القرار من أجل الدفع بالمهاجم الشاب مصطفى محمد بشكل أساسي خلال القمة والاستفادة به منذ بداية المباراة، خاصة بعدما شارك كبديل في القمة الماضية ببطولة السوبر المصري وساهم في أحراز الزمالك هدفين خلال اللقاء الذي خسره المارد الأبيض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان نادي الزمالك قد خسر مباراته الأولى تحت قيادة ميتشو في القمة أمام الأهلي، بينما على الجانب الآخر فاز فايلر بالقمة الاولى له مع النادي الأهلي.