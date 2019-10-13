رياضة | نوير يحسم الجدل حول وجود خلافات مع تير شتيجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوير يحسم الجدل حول وجود خلافات مع تير شتيجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الألماني مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ الجدل حول وجود خلافات وتوتر العلاقة في الفترة الأخيرة مع مواطنه تير شتيحن حارس مرمى نادي برشلونة.

تصريحات نوير عن علاقته بتير شتيجن

ورد نوير في تصريحات صحفية عند سؤاله عن طبيعة العلاقة مع تير شتيجن قائلا: "‏أتمنى أن تكونوا قد راقبتمونا عن كثب أنا وشتيجين في الفترة الأخيرة، تربطنا علاقة رائعة نحن الاثنين".

وأضاف: "شتيجين لعب بشكل جيد جدا ضد الأرجنتين في المباراة الماضية، ولدينا طاقم مناسب من حراس المرمى في المنتخب الفترة الحاليه".

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نتيجة مباراة ألمانيا والأرجنتين الماضية

يذكر أن مباراة ألمانيا والأرجنتين كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء الماضي وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

موعد مباراة منتخب ألمانيا القادمة

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره منتخب إستونيا اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.