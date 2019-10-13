رياضة | الكشف عن سر رغبة برشلونة في الإطاحة بنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر رغبة برشلونة في الإطاحة بنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد عن سبب ظهور رغبة لدى نادي برشلونة الإسباني لبيع الكرواتي إيفان راكيتيش لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان راكيتيتش قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة خلال الفترة الماضية.

سبب رغبة برشلونة في بيع راكيتيتش

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في بيع راكيتيش خلال الشتاء القادم بسبب أن اللاعب يتبقى في عقده موسم ونصف فقط أي حتى يونيو 2021.

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وبالتالي إذا لم يتمكن نادي برشلونة إذا لم يتمكن من بيع راكيتيتش في الشتاء وانتظر حتى الصيف ستقل قيمته السوقية ولن يستفيد النادي من بيعه.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش في الشتاء القادم أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وقد شارك إيفان راكيتيش في 7 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.