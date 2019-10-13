رياضة | نجم عربي يقترب من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم عربي يقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن إهتمام نادي ريال مدريد بلاعب عربي، وضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

نال اللاعب المغربي حكيم زياش جناح فريق أياكس أمستردام الهولندي علي إعجاب المسؤلين عن الكرة في ريال مدريد، وإعجاب المدرب الفرنسي زين الدين بعد الأداء الرائع التي يقدمها مع فريقه.

Advertisements ويعتزم ريال مدريد تقديم عرض لضم اللاعب مقابل حوالي 60 مليون يورو قد يقنع إدارة النادي الهولندي بفكرة التخلي عن خدماته.

وبخلاف زياش يرغب زيدان في الحصول على خدمات ثلاثة لاعبين وهم " دوني فان دي بيك " لاعب أياكس أمستردام والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية و"بول بوجبا " نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والدنمارك كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي .

إنضم حكيم زياش إلي أياكس في عام 2016، قادما من نادي تيفنتي أنشخيدة الهولندي، بعد تألق اللاعب وعدد الاهداف التي سجلها، فقد سجل 34 هدفا خلال 76 مباراة خاضها مع اياكس.