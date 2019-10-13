اونلاين | كول كورة NOW مشاهدة مباراة الزمالك وسبورتنج بث مباشر KORA LIVE كورة ستار NOW GOAL رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع NQW

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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وسبورتنج بث مباشر فى نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد مساء اليوم 13 من اكتوبر يلا شوت مباشر حيث يمكن متابعة نهائى افريقيا لكرة اليد Zamalek vs Sporting يلا شوت مباريات اليوم بدون تقطيع فى مواجهة قوية تجمع بين الفريقين فى بث مباشر لايف.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وسبورتنج بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك مع سبورتنج فى نقل مباشر للقاء نهائى افريقيا لكرة اليد الذى تترقبه جماهير الفريقين يلا شوت مشاهدة مباراة اليوم فى توقيت 21:00 فى القاهرة بما يوافق توقيت 22:00 فى السعودية يلا شوت مباريات اليوم مباشر .

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نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر

الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية