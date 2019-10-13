شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا مهدد بالغياب عن 4 مواجهات مهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، مهدد بقوة بالغياب عن مباراة ليفربول، يوم الأحد المقبل، فى الجولة التاسعة من البريميرليج، فى إحدى قمم الدورى الإنجليزى الممتاز، فى طريق بحث الريدز عن التتويج ببطولة الدورى بعدما خسرها الموسم الماضى فى الجولة الأخيرة.

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وبحسب الصحيفة، فإن بوجبا كان قد سافر إلى دبى لاستكمال برنامجه التأهيلى فى طقسٍ حار، لكنه على أعتاب الغياب عن موقعة الريدز، وستكون موقعة ليفربول حاسمة بشكل كبير فى تحديد مستقبل مدرب اليونايتد أولى جونار سولسكاير.

ونشر بوجبا، مقطع فيديو خلال استكمال برنامجه التأهيلى فى دبى، وكتب عليه «أوشكت على الانتهاء»، ومن المقرر أن يقدم بوجبا تقريرًا إلى الأطباء فى مقر النادى هذا الأسبوع، لتحديد مدى تعافيه وموعد عودته، ولكن هناك مخاوف من أن غياب بوجبا قد يمتد لما بعد مباراة ليفربول، بل لنهاية الشهر الجارى.

ويواجه اليونايتد خلال هذا الشهر أيضا نوريتش سيتى فى الدورى يوم 27 أكتوبر الجارى، على أن يلعب مع بارتيزان بلجراد فى اليوروبا ليج يوم 24 من نفس الشهر، قبل مواجهة تشيلسى على ملعب ستامفورد بريدج فى كأس الرابطة الإنجليزية فى الـ30 من الشهر الحالى.