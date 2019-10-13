شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يزاحم ريال مدريد على ضم «إريكسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل عملاق أوروبى كبير فى الصراع على ضم الدنماركى كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام خلال الصيف المقبل، ويحظى نجم توتنهام باهتمام كبير من ريال مدريد بجانب إنتر ميلان ويوفنتوس.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» فإن بايرن ميونيخ مهتم بالحصول على خدمات إريكسن، حيث يسعى البافارى لإعادة بناء الفريق بعد رحيل آريين روبن وفرانك ريبيرى، واحتمالية مغادرة توماس مولر.

وينتهى عقد إريكسن مع توتنهام فى الصيف المقبل، وبات من المؤكد رحيله عن السبيرز، فى ظل رغبته خوض تجربة جديدة، ولم يحسم توتنهام حتى الآن موقفه من الموافقة على رحيل نجمه الدنماركى فى يناير المقبل، أو الانتظار لنهاية الموسم ورحيله مجانًا، خاصة أن الفريق يعانى بشدة من تذبذب النتائج هذا الموسم.

ويعتبر ريال مدريد الأكثر رغبة فى ضم إريكسن، خاصة بعدما فشل فى التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وشهدت الساعات الماضية اشتعال أزمة جديدة داخل أروقة ريال مدريد، بين زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، وفلورنتينو بيريز، رئيس النادى، الأمر الذى يُعجل برحيل المدرب الفرنسى عن قلعة «سانتياجو برنابيو» فى وقت قريب.

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كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب رحيل زيدان عن تدريب الميرنجى، بسبب النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرًا وذلك فى بداية مشواره بدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا، بعدما خسر فى الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسى بثلاثة أهداف دون رد، إلى جانب تعادله المخيب للآمال أمام كلوب بروج البلجيكى على ملعب سانتياجو برنابيو، بهدفين لمثليهما، فى الجولة الثانية.

وقال موقع «دون بالون» الإسبانى إن زيدان يرفض فكرة التعاقد مع الدولى الدنماركى كريستيان إريكسن، لاعب وسط فريق توتنهام، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وذلك بسبب إصراره على التعاقد مع الدولى الفرنسى بول بوجبا، نجم فريق مانشستر يونايتد.

ويحق للاعب الدنماركى التوقيع لصالح ريال مدريد فى يناير المقبل، حيث من المنتظر أن ينتقل بشكل نهائى إلى الميرنجى فى الميركاتو الشتوى المقبل بعد موافقة توتنهام، أو قد يكتفى بالتوقيع والانتقال إلى «سانتياجو برنابيو» مجانًا فى نهاية الموسم.

من جهة أخرى، اقترب الدولى الألمانى إيمرى تشان، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالى، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بعدما دخل ضمن دائرة اهتمامات الميرنجى، للتعاقد معه فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن إيمرى تشان خرج من حسابات ماوريسيو سارى، المدير الفنى للسيدة العجوز، حيث لا يشارك اللاعب بصفة أساسية مع المدير الفنى الجديد لليوفى، وطلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير القادم من أجل الحصول على فرصة المشاركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يبحث عن لاعب وسط مميز، بعد انخفاض مستوى الثنائى لوكا مودريتش وتونى كروس مع الملكى خلال الفترة الماضية، حيث طلب زيدان ضرورة التعاقد مع لاعب وسط ملعب فى يناير المقبل.