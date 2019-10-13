فيديو.. هولندا تعود من مينسك بفوز رابع تواليا في تصفيات كأس العالم

الأحد 13 أكتوبر 2019

أنس عبد الغني

عاد المنتخب الهولندي، الطامح للعب دوره بين الكبار بعد غياب عن نهائيات 2016 ومونديال 2018، من مينسك بفوزه الرابع تواليا بعد تغلبه على مضيفه البيلاروسي 2-1 الأحد في منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020.



وابتعد فريق المدرب رونالد كومان في صدارة المجموعة بـ15 نقطة من 6 مباريات بفضل ثنائية أولى لجورجينيو فينالدوم بقميص بلاده، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن غريمه الألماني الذي ألحق بـ"البرتقالي" هزيمته الوحيدة في التصفيات (2-3 في الجولة الثانية)، وذلك بانتظار مباراة "ناسيونال مانشافت" مع مضيفه الإستوني في وقت لاحق الأحد.

وتعتبر المجموعة الثالثة الأكثر ندية في هذه التصفيات، بما أن إيرلندا الشمالية تحتل المركز الثالث بـ12 نقطة من 6 مباريات، وذلك قبل أن تتواجه في 16 نوفمبر مع هولندا على أرضها في مباراة مصيرية للمنتخبين قبل الجولة الأخيرة التي تحل فيها إيرلندا الشمالية ضيفة على ألمانيا في فرانكفورت، فيما يعلب رجال كومان مع إستونيا في أمستردام.

ولم تكن بداية هولندا سلسة إذ عانت أمام مضيفتها قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة 32 برأسية فينالدوم بعد عرضية من كوينسي بروميس عجز الحارس ألكسندر غوتور عن صدها.

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وعقّد فينالدوم من مهمة بيلاروسيا بتسجيله هدفه الخامس في المباريات الست لهولندا في هذه التصفيات، وذلك بتسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة قبيل انتهاء الشوط الأول (41).

لكن بيلاروسيا عادت الى أجواء اللقاء بتقليصها الفارق في بداية الشوط الثاني بفضل كرة رأسية من ستانيسلاف دراغون إثر عرضية من دينيس بولياكوف (54)، مانحا بلاده هدفها الأول على أرضها منذ 12 أكتوبر 2018 حين تغلبت على لوكسمبورغ 1-صفر في المستوى الرابع من دوري الأمم الأوروبية.

وحاولت بيلاروسيا بعد الهدف أن تستفيد من فقدان التوازن في الفريق الهولندي، لكن سرعان ما استعاد رجال كومان رباطة جأشهم وقادوا اللقاء الى بر الأمان.

وفي المجموعة الخامسة، أبقت المجر على آمالها ببلوغ النهائيات للمرة الثانية تواليا والرابعة فقط في تاريخها، وذلك بفوزها على ضيفتها أذربيجان 1-صفر، رافعة رصيدها الى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطتين عن كرواتيا المتصدرة التي تلعب لاحقا مع مضيفتها ويلز الرابعة (7 نقاط)، ونقطة أمام سلوفاكيا الغائبة عن هذه الجولة.