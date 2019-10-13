الفيصلي السعودي يفاجأ الأهلي بالفوز بهدف نظيف وديا

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الأحد 13 أكتوبر 2019
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد.
وسجل هدف الفيصلي الوحيد لاعبه خالد كعبي في الدقيقة 32 من عمر المباراة.
ويستعد الفيصلي لمواجهة الحزم، الأحد المقبل، بينما يستعد الأهلي لمواجهة التعاون، الجمعة، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق هدف وحيد عن الفيصلي صاحب المركز الرابع.
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