التعادل الإيجابي يحسم ودية الوحدة وأبها

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الأحد 13 أكتوبر 2019
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المباراة الودية التي جمعت بين فريقي الوحدة وأبها اليوم الأحد.
وسجل هدف فريق الوحدة الوحيد لاعبه الفرنسي يوسف نياكاتي.
ويستعد الوحدة لمواجهة الاتحاد السبت المقبل، بينما يواجه أبها نظيره الفيحاء، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الوحدة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أبها المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.
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