ريشة السيدات يعسكر بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يواصل المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات استعداداته في معسكره بالرياض تمهيدا للمشاركة في بطولة مصر الدولية التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة 17 حتى 22 أكتوبر الحالي.
ويمثل المملكة في المحفل الدولي اللاعبات رنا أبو حربش، وشذا صالح، وشهد المحيشير وعزيزة نظمي، حيث ينخرطن في معسكر تدريبي داخلي مستمر في الصالات الرياضية بمعهد إعداد القادة في الرياض.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة أن البطولة ستشهد مشاركة تحكيم سعودي، ممثلا في هتون السدحان ومحمد باسودان.
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