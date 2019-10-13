المنتخب السعودي يصل إلى فلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس إلى الضفة الغربية للمرة الأولى في التاريخ، تمهيدا لمواجهة نظيره الفلسطيني غدا على ملعب فيصل الحسيني في الرام شمال مدينة القدس ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

ودخلت بعثة المنتخب السعودي التي ترأسها رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل عبر جسر الملك حسين الذي يربط بين الأردن والضفة الغربية، وسط استقبال مميز أعدته جهات رسمية بمشاركة أخرى شعبية بدءا من وصول البعثة وحتى دخولها مقر إقامتها بفندق الملينيوم.

رافق البعثة إلى رام الله موكب دبلوماسي وحكومي أردني دون أي توقف في المعابر.

وحسب المقرر، فقد أجرى الأخضر في السابعة من مساء أمس أولى حصصه التدريبية على ملعب فيصل الحسيني الدولي.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.

تسهيل مهمة

ثمنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان جهود الأردن ممثلة باتحاد كرة القدم، في تسهيل مهمة سفر المنتخب إلى مدينة رام الله في فلسطين.

ووجهت السفارة على لسان المتحدث الرسمي الدكتور عبدالسلام العنزي الشكر والتقدير لرئيس اتحاد كرة القدم الأردني، الأمير علي بن الحسين، لجهوده وتوجيهاته بتسهيل مهمة سفر الأخضر إلى رام الله مرورا بعمان.

كما شكر رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق وموظفي السفارة، على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي حظيت به البعثة.

استقبال تاريخي

حظيت البعثة السعودية (نحو 120 شخصا) باستقبال رسمي وشعبي كبيرين تقدمهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي استقبل البعثة في مقر السلطة برام الله، كما كان من بين مستقبلي البعثة أيضا رئيس الاتحاد الفسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، حيث قلد أفراد البعثة السعودية ولاعبي المنتخب الكوفية الفلسطينية، كما استقبلوا بالورود، بعد أن تم تكوين لجان رسمية وشعبية وطلابية ضمن مستقبلي البعثة.

كيف استقبل الأخضر

فرقة موسيقية عزفت فلكلورا فلسطينيا لحظة وصول البعثة مقر السلطة الفلسطينية واتحاد الكرة المحلي وحتى مغادرتها.

إبراز مجسمات في مدخل فندق الملينيوم مقر إقامة البعثة للاعبي المنتخبين السعودي والفلسطيني، علما بأن مجسم لاعبي الأخضر بدا قديما لا يشمل من الحاليين سوى لاعبين أو ثلاثة.

لحظة الوصول للفندق حظيت البعثة باستقبال من قبل محافظ رام الله ورؤساء البلديات.

قناة رام الله الفضائية نقلت صورا حية لوصول البعثة وتابعتها في جميع تحركاتها.

ـ رافق البعثة لرام الله موكب دبلوماسي وحكومي أردني دون أي توقف في المعابر.

حافلة الأخضر تزينت بعبارات ترحيبية كتبت باللون الأخضر منها (يا هلا بالأخضر السعودي_ نورتوا فلسطين).

تأمين تام للبعثة التي ضمت أعضاء اتحاد كرة القدم.

الساعة 11:00:

الاجتماع الفني بفندق الملينيوم

الساعة 12:30:

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المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المدربين

الساعة 7:00:

تدريب خفيف

الساعة 16:00:

تدريب على ملعب فيصل الحسيني

عباس للبعثة: شرفتم بلدكم وغمرتمونا بالسعادة

خاطب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أفراد البعثة معبرا عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي، مؤكدا أن هذه الزيارة تجسد العلاقة التاريخية بين البلدين.

وقال للبعثة «شرفتم بلدكم فلسطين، الرابط التاريخي بين البلدين قديم جدا، وعلاقة فلسطين بالمملكة العربية السعودية تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، خاصة وأن مواقف المملكة لم تتغير منذ المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود حتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونعلم تماما أن فلسطين وقضيتها في قلب كل سعودي، كما أننا دائما ما نشعر بأننا بلد واحد، وهو ما عودتنا عليه المملكة العربية السعودية التي تهب لمساعدتنا وتلبي حاجتنا حتى وإن لم نطلب ذلك».

وأضاف «منذ عهد الملك المؤسس مرورا بكل الملوك والأمراء حتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كذلك الشعب السعودي لم يتغير، مواقفهم سباقة تجاه القضية الفلسطينية، واليوم غمرتم كل الشعب الفلسطيني بهذه الزيارة».

المسحل: أفخر بكوني أول مسؤول رياضي يدخل فلسطين

استعان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خلال الاستقبال الذي حظيت به بعثة المنتخب الأول بفلسطين، بمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وترديده أن فلسطين قضية المملكة الأولى.

وقال المسحل خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبعثة بمقر الرئاسة برام الله «كلي فخر بأن أكون أول رئيس اتحاد كرة قدم، وأول مسؤول رياضي رسمي يدخل الأراضي الفلسطينية، وجميع أفراد البعثة سعداء بهذه الزيارة».

وقدم المسحل شكره إلى الرئيس الفلسطيني على اهتمامه الشخصي بالبعثة، وقال «نحن أيضا نسير على درب الراحل الأمير فيصل بن فهد الذي كان يذكر بأن على الرياضيين دورا كبيرا نحو قضية فلسطين، حيث قدم كل دعم ممكن».

وزاد «هدفنا من الزيارة وخوض مباراة باستاد فيصل الحسيني العمل على مصالح الاتحاد الفلسطيني والمنتخب الفلسطيني، وسنعمل على تقديم مباراة تليق بما حظينا به من احتفاء رسمي وشعبي غمر جميع أفراد البعثة».

الرجوب: زيارة الأخضر حدث غير مسبوق

قال رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب إن هذه الزيارة تشكل حدثا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الفلسطينية، ورياضيا هو الأول من نوعه بزيارة وفد رياضي سعودي، وسياسيا هو تتويج لجهد واستثمار وسياسة ثابتة من قبل المملكة العربية السعودية منذ بداية قضيتنا وانطلاقة ثورتنا. وأضاف أن المملكة العربية السعودية كانت رائدة في موقفها وفهمها بأن حل الصراع يقتضي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كعنصر واجب الوجود في معادلة هذا الصراع.

وتابع: اليوم رياضيا مع إخوتنا في المملكة نجسد أحد تجليات هذه الرؤية الاستراتيجية التاريخية عند المملكة التي ورثوها أبا عن جد، الإرادة السياسية كانت جريئة، والرغبة الرياضية السعودية كانت صادقة ونفذت الإرادة السياسية من خلال هذا الزحف إلى فلسطين والقدس لتقول للفلسطينيين نحن معكم سياسيا ورياضيا. واستطرد بالقول نحن سعداء بوجود قامة رياضية كبيرة ممثلة برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الذي يعد أحد أبرز أركان الرياضة العربية والفيفا، وهو مفخرة للسعودية ولفلسطين، وبزيارتكم لفلسطين ستحملون الحقيقة التي سترونها على أرض فلسطين وشعبها الذي يعيش القمع والإرهاب من قبل الاحتلال، وسترون الصمود والتحدي والإصرار الفلسطيني.