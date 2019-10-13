شكرا لقرائتكم الفلسطينيون يرحبون بالمنتخب السعودي في رام الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الفلسطينيون سعادتهم بحضور المنتخب السعودي إلى رام الله لخوض مباراة التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا يوم الثلاثاء. ورأى بعض الفلسطينيين أن حضور المنتخب السعودي للعب على ملعب فيصل الحسيني انتصار للرياضة الفلسطينية وتمكين المنتخب الوطني من اللعب على أرضه.

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