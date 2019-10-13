أهلي جدة يخسر ودية الفيصلي بهدف

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر أهلي جدة يوم الأحد مباراته الودية أمام ضيفه الفيصلي بهدف دون رد وذلك استعداداً لعودة منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وتكفل خالد كعبي بتسجيل هدف المباراة الوحيد لمصلحة الفيصلي في الدقيقة 32 من الشوط الأول. ويستعد الأهلي للقاء التعاون نهاية الأسبوع الجاري في جدة، بينما يخوض الفيصلي الذي لم يلعب الجولة الماضية بسبب تأجيل مباراته مع النصر، أمام الحزم ضمن الجولة السابعة من الدوري.

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