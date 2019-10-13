شكرا لقرائتكم روسيا تتأهل إلى كأس أوروبا بخماسية في مرمى قبرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح المنتخب الروسي لكرة القدم ثالث المتأهلين رسميا لبطولة أوروبا "يورو 2020" بعد فوزه يوم الأحد، على مضيفه منتخب قبرص 5 - صفر ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات.

وتقدم المنتخب الروسي بهدف سجله دينيس تشريشيف في الدقيقة التاسعة وأضاف ماغوميد أوزدوييف الهدف الثاني للمنتخب الروسي في الدقيقة 22 ثم أضاف أرتيم دزيوبا الهدف الثالث في الدقيقة 79 ثم سجل ألكساندر جولوفين الهدف الرابع في الدقيقة 89 قبل أن يسجل تشريشيف هدفه الثاني والخامس للمنتخب الروسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب البلجيكي، وتوقف رصيد المنتخب القبرصي عند عشر نقاط في المركز الثالث.